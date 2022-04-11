Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM Житель Петербурга, разместивший на сайте акции «Бессмертный полк» портрет фашистского прихвостня, генерала Петра Краснова осужден на 300 часов обязательных работ за реабилитацию нацизма. Об этом 11 апреля сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Приговор Argumenti.ru

По данным следствия, подтвердившимся в суде, учащийся колледжа Георгий Громада в 2020 году разместил на сайте «Бессмертный полк онлайн» фото и данные Петра Краснова. Громада вину признал, от дачи показаний отказался.

Напомним, Петр Краснов вместе с подельниками был осужден к смертной казни через повешение Военной коллегией Верховного Суда СССР 16 января 1947 года.

Напомним, в ходе расследования девяти новых уголовных дел семи жителям Санкт-Петербурга предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч.3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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