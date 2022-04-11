Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Житель Петербурга, разместивший на сайте акции «Бессмертный полк» портрет фашистского прихвостня, генерала Петра Краснова осужден на 300 часов обязательных работ за реабилитацию нацизма. Об этом 11 апреля сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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По данным следствия, подтвердившимся в суде, учащийся колледжа Георгий Громада в 2020 году разместил на сайте «Бессмертный полк онлайн» фото и данные Петра Краснова. Громада вину признал, от дачи показаний отказался.

Напомним, Петр Краснов вместе с подельниками был осужден к смертной казни через повешение Военной коллегией Верховного Суда СССР 16 января 1947 года.

Напомним, в ходе расследования девяти новых уголовных дел семи жителям Санкт-Петербурга предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч.3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.