ступ, , 12:35 — REGNUM Жителям дома в подмосковном городе Ступино, квартиры которых пострадали от взрыва бытового газа, предоставят новое жилье. Об этом 11 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встречи с пострадавшими жильцами.

Природный газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Компьютер вам нужен, или жилье вам нужно — все будет предоставлено. Нет других рецептов», — сказал Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Ступино утром 11 апреля произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. В результате пострадали несколько квартир, среди жильцов есть погибшие и раненые. Предварительная причина — утечка газа из-за неисправности газового оборудования.

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