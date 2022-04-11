Московская область, 11 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Жителям дома в подмосковном городе Ступино, квартиры которых пострадали от взрыва бытового газа, предоставят новое жилье. Об этом 11 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встречи с пострадавшими жильцами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«Компьютер вам нужен, или жилье вам нужно — все будет предоставлено. Нет других рецептов», — сказал Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Ступино утром 11 апреля произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. В результате пострадали несколько квартир, среди жильцов есть погибшие и раненые. Предварительная причина — утечка газа из-за неисправности газового оборудования.