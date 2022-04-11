Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 11 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Настоятель православного храма в селе Карабаново Красносельского района Костромской области Иоанн Бурдин, оштрафованный за дискредитацию Вооруженных сил России, решил оставить служение. Об этом на личной странице в социальной сети сообщила прихожанка церкви Елена Глубоковская.

Церковь Воскресения Христова в селе Карабаново Красносельского района

«Он уходит. Сам. Никто его к этому не принуждал» , — написала костромичка.

Напомним, внимание полиции привлекла проповедь, произнесённая священником 6 марта 2022 года. Согласно протоколу, Бурдин «внушал прихожанам информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов, убийствах жителей». Кроме этого, священник разместил на сайте храма ссылку на петицию против проведения военной спецоперации на Украине.

После этого один из прихожан церкви начал собирать подписи за отставку священника. Комментируя ситуацию, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт указал, что личные взгляды на политику нельзя транслировать в храме. Также он добавил, что Бурдину «достаточно замечания», его не собираются отстранять от служб.

Новым настоятелем храма стал иерей Андрей Лунов, он является главой храма Всех Святых в поселке Красном-на-Волге, расположенном в 25 километрах от Карабаново.