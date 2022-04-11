Астрахань, , 12:33 — REGNUM В Енотаевском районе Астраханской области сотрудница полиции подозревается в использовании поддельного диплома при трудоустройстве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Диплом Mil.ru

По версии следствия, сотрудница полиции в апреле 2006 года использовала для трудоустройства фиктивный диплом о высшем образовании с присвоением степени «Бакалавр» по направлению «Юриспруденция» в одном из волгоградских вузов, выданный якобы в июне 2002 года. Поддельный диплом она представила в отдел кадров регионального УМВД, после чего была принята на службу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».