Черкесск, 11 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии должны измениться в сторону уменьшения ценники в ряде магазинов. Власти республики договорились с представителями бизнеса о снижении цен на социально значимые товары, сообщили 11 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

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Представители крупных торговых сетей и владельцы крупных магазинов были приглашены на совещание в правительство республики, которое прошло под председательством вице-премьера Евгения Полякова. В ходе встречи была достигнута договоренность о сдерживании цен на сахар, молоко и овощи, а также муку и подсолнечное масло.

«Представители крупных торговых объектов республики «Меркурий», «S-MART», «Рица», «Склад заморозки», «Мир» согласились с предложениями членов правительства региона снизить наценки и взяли на себя обязательства по снижению цен на ряд социально значимых товаров на ближайшие два месяца», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Так, наценка на сахар должна составить не более 5%, на молоко, муку пшеничную, подсолнечное масло, а также овощи «борщевого набора» — не более 10%.