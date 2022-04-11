Томск, 11 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. За три месяца с начала 2022 года злоумышленники похитили с банковских карт жителей Томской области около 93 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Оплата банковской картой

По фактам происшествий возбуждено 694 уголовных дела. Чаще всего дела связаны с мошенничеством. когда потерпевшим звонят под видом сотрудников правоохранительных органов, службы безопасности банков и операторов мобильной связи.

Впрочем, нередки случаи кражи денег с найденных банковских карт. Так, 11 апреля в Томске к реальному лишению свободы был осуждён 28-летний горожанин, который год назад нашёл карту возле одного из домов.

«После этого он решил воспользоваться находкой и неоднократно в течение нескольких часов совершал покупки в различных магазинах, потратив свыше 26 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

В результате суд приговорил мужчину к 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.