Прага, 11 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Чехии годовой уровень инфляции по итогам марта 2022 года достиг 12,7%. Об этом 11 апреля сообщили в Чешском статуправлении (ЧСУ).

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По данным официальной статистики, в марте годовой уровень инфляции достиг 12,7%. Этот результат стал самым высоким с мая 1998 года. Тогда инфляция составляла 13%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Латвии наблюдается самый резкий рост цен с 2014 года, когда страна отказалась от национальной валюты лата и перешла на евро. Выше инфляция была только в кризис 2007—2008 годов.