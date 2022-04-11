Москва, 11 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Падение российского ВВП в 2022 году оценивается разными экспертами в интервале от 7% до 18%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы Всемирного банка о том, что в 2022 году экономика России упадет на 11,2%.

Investprofit.info ВВП России

«В настоящее время разброс оценок того, как упадет российская экономика в результате санкций, очень велик. Звучат цифры от 7% до 18%. Сам этот разброс свидетельствует о том, что нет достаточно надежных данных, которые бы позволяли сделать вполне конкретные расчеты, насколько же упадет ВВП, — сказал Колганов. – Потому что невозможно сейчас на самом деле оценить последствия санкций, возможности противодействия этим санкциям, эффективность импортозамещения или поиск альтернативных источников поставок. Поэтому сейчас все эти прогнозы – это вилами по воде. Более серьезные прогнозы можно будет делать примерно через квартал, когда начнет вырисовываться какая-то конкретная картинка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее своими прогнозами о темпах падения ВВП РФ в 2022 поделился директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.