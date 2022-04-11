Минусинск, Красноярский край, , 12:30 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту смерти девятилетнего мальчика в медицинском учреждении города Минусинска Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 апреля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

По данным следствия, с 30 марта 2022 года у мальчика наблюдались признаки острой респираторной вирусной инфекции. Его мать вызвала скорую помощь. Врач осмотрел ребёнка, выставил диагноз «ангина» и назначил лечение. От госпитализации сына женщина отказалась.

1 апреля мальчику стало хуже. У него повысилась температура и появилась сыпь. Мать вновь вызвала скорую помощь. Ребёнка госпитализировали в больницу с диагнозом «тонзиллит».

2 апреля его состояние продолжило ухудшаться, появились признаки менингита. Ребёнка перевели в реанимационное отделение больницы, где он скончался в тот же день, несмотря на помощь медиков.

По предварительным данным судмедэкспертизы, мальчик умер от менингита. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено и проводится судебно-медицинское исследование. Расследование продолжается.

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