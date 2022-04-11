Джакарта, 11 апреля 2022, 12:29 — REGNUM Полицейские заблокировали доступ к президентскому дворцу в Индонезии из-за массовых демонстраций, сообщает CNN Indonesia.
Полицейские начали устанавливать колючую проволоку на проезжей части, ведущей к дворцу президента. Для обеспечения безопасности задействованы 6826 сотрудников полиции.
Участники демонстраций высказались против переноса выборов. Они попросили правительство также снизить цены на предметы первой необходимости.
Студенческие демонстрации прошли в ряде районов, от Риау, Палембанга, Бандунга, Семаранга, Сурабая до Макассара и Самаринды.
Как сообщало ИА REGNUM, индонезийские студенты проводят масштабную демонстрацию перед зданием парламента в Джакарте.
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