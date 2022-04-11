Москва, , 12:29 — REGNUM Сотрудничество России и США в космической сфере может стать возможным через 15-20 лет. Об этом 11 апреля заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

«Может быть, и США тогда уже станут другими, лет через 15, через 20. Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам», — приводит слова Рогозина РИА Новости.

По его словам, за счёт этого может быть расширен состав участников совместных миссий на Луну или Марс.

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