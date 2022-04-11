Чебоксары, , 12:28 — REGNUM В Чувашии чуть увеличилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Также выросло количество летальных исходов. В то же время сотни жителей вылечились от ковида. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 11 апреля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 77 536 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 9 апреля выявлено 87 случаев инфицирования, 10 апреля — 88. Рост идёт пятые сутки подряд, с 4 апреля.

Число вылечившихся от ковида достигло 64 929 человек, доля выздоровевших составила 83,74% (от числа официально подтверждённых случаев заражения). Из них 9 апреля выписан 591 пациент, 10 апреля — 503 человека.

За последний месяц (с 11 марта по 10 апреля) число госпитализированных достигло суточного минимума: 10 апреля направили на лечение в больницы девять ковидных больных.

Количество жертв пандемии продолжает расти. Всего скончался от ковида 4571 человек, из них 10 апреля умерли пять жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии на 8 апреля составил 40,8%, что на 5,7% ниже общероссийского показателя (46,5%) и на 0,7% меньше, чем было 1 апреля (41,5%).

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии снизился ещё на 0,7%