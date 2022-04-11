Чебоксары, 11 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Чувашии чуть увеличилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Также выросло количество летальных исходов. В то же время сотни жителей вылечились от ковида. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 11 апреля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 77 536 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 9 апреля выявлено 87 случаев инфицирования, 10 апреля — 88. Рост идёт пятые сутки подряд, с 4 апреля.

Число вылечившихся от ковида достигло 64 929 человек, доля выздоровевших составила 83,74% (от числа официально подтверждённых случаев заражения). Из них 9 апреля выписан 591 пациент, 10 апреля — 503 человека.

За последний месяц (с 11 марта по 10 апреля) число госпитализированных достигло суточного минимума: 10 апреля направили на лечение в больницы девять ковидных больных.

Количество жертв пандемии продолжает расти. Всего скончался от ковида 4571 человек, из них 10 апреля умерли пять жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии на 8 апреля составил 40,8%, что на 5,7% ниже общероссийского показателя (46,5%) и на 0,7% меньше, чем было 1 апреля (41,5%).