* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:27 — REGNUM «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и Пакистане) взяло на себя ответственность за два теракта в этих странах. Соответствующее сообщение боевики опубликовали в Twitter.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По информации агентства «Шафакна», в сообщении указывалось, что взрыв опоры линий электропередачи по импорту таджикской электроэнергии в Кундузе, произошедшие 9 апреля, и убийство бывшего офицера пакистанской полиции в Моманде являются делом рук ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).