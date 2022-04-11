Москва, , 12:27 — REGNUM Доллар активно дорожает на фоне сильной геополитической неопределенности и опасений касаемо возможных проблем в глобальной экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

Криптовалюта

«За последнюю неделю американец успел укрепиться против евро и других валют развитых стран, хотя, казалось бы, ожидания касаемо ужесточения монетарной политики присутствуют давно и уже успели внести свою лепту в курсовую стоимость.

Дело в том, что высокие темпы инфляции в США мотивируют отдельных чиновников ФРС призывать к более агрессивным действиям: нарастить процентную ставку на 325 базисных пунктов уже к концу 2022 года, тогда как ранее звучала цифра в 225 базисных пунктов, которая уже выглядела крайне высокой.

К тому же, ведомство планирует сократить свой баланс за год на $1 трлн, что будет по сокращению доступной ликвидности на рынке будет сопоставимо с увеличением процентной ставки на 100 б.п.

Разумеется, в такой обстановке инвесторы не особо спешат приобретать рискованные инструменты, вроде акций и криптовалют.

На крипторынке сейчас наблюдается низкая торговая активность, свидетельствующая об отсутствие интереса по сравнению, например, с осенью 2021 года.

Каких-то громких событий именно в цифровой индустрии не происходит, тогда как общий сантимент на глобальных рынках остается негативным.

Иными словами, желание участников рынка взять паузу и дождаться большей конкретики является вполне понятным. В таких условия котировки BTC способны в ближайшее время откатиться к $35 тысячам», — считает эксперт.

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