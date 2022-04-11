Казань, , 12:49 — REGNUM В Татарии начали перечислять выплаты, приуроченные к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил управляющий отделения Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин.

День Победы! Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с другими пенсионными начислениями инвалидам и участникам Великой Отечественной войны с апреля переводится единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей.

По словам Вафина, в Татарии ежегодную выплату ко Дню Победы получат 438 ветеранов. Выплата производится в беззаявительном порядке на основании имеющихся в распоряжении территориальных органов ПФР данных.

Как сообщало ИА REGNUM, к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне в Приморье по 5 тыс. рублей получат почти 5 тыс. ветеранов. также по 3 тыс. рублей получат вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

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