Прага, , 12:30 — REGNUM Чехия намерена больше поддерживать Украину, Молдавию и Грузию в их стремлении стать членами Европейского союза. Об этом глава чешского МИД Ян Липавский заявил 11 апреля перед началом заседания глав МИД стран ЕС.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Чехия поддерживает стремление Украины, Молдавии и Грузии к членству в ЕС. Для меня, для Чехии — мы хотим их поддерживать как можно больше в этом стремлении», — сказал Липавский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому опросник для начинающих переговоры по вступлению в ЕС. Ожидается, что такие опросники получат руководители Молдавии и Грузии — эти страны ранее тоже подали заявки на вступление в ЕС.

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