Прага, 11 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Чехия намерена больше поддерживать Украину, Молдавию и Грузию в их стремлении стать членами Европейского союза. Об этом глава чешского МИД Ян Липавский заявил 11 апреля перед началом заседания глав МИД стран ЕС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Чехия поддерживает стремление Украины, Молдавии и Грузии к членству в ЕС. Для меня, для Чехии — мы хотим их поддерживать как можно больше в этом стремлении», — сказал Липавский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому опросник для начинающих переговоры по вступлению в ЕС. Ожидается, что такие опросники получат руководители Молдавии и Грузии — эти страны ранее тоже подали заявки на вступление в ЕС.

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