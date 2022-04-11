* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 11 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. После выдачи российской аккредитации дипломату талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) МИД правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что посольство Афганистана в Москве передано командированному дипломату. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Флаг Афганистана

Представитель МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Каххар Балхи поблагодарил российское правительство за предоставление дипломату аккредитации и содействие в усилении роли посольства Афганистана в двусторонних отношениях.

«Как законное правительство Афганистана мы имеем право управлять политическими представительствами Афганистана за рубежом и ответственно взаимодействовать с миром», — подчеркнул Балхи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подтвердила аккредитацию дипломата талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назвав это важным шагом в возобновлении дипломатических контактов между Афганистаном и Россией.

Однако она подчеркнула, что «ещё слишком рано говорить о признании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», и что выдача аккредитации не означает признания правительства, возглавляемого радикалами.

Хотя ни одна страна ещё не признала правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Узбекистан, Пакистан, Туркмения, Китай и Россия приняли дипломатов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).