Село Верхний Мамон, Воронежская область, 11 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Оробинский психоневрологический интернат, расположенный в Верхнемамонском районе Воронежской области, будет ликвидирован. Соответствующее постановление правительства региона за подписью губернатора Александра Гусева опубликовано 7 апреля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Разруха

Документ предусматривает создание и утверждение состава ликвидационной комиссии, а также порядка и сроков ликвидации учреждения.

Психоневрологический интернат, расположенный в Верхнемамонском районе, получил скандальную известность после опубликованного в соцсетях видеоролика. На кадрах было запечатлено ужасное состояние здания, антисанитарные условия жизни пациентов и работы сотрудников.