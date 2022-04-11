Москва, 11 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине является сражением с сатанистами. Об этом 11 апреля заявил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

Василий Иванов ИА REGNUM Президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов

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«Значение этой схватки, которую ведет Россия, невозможно переоценить — это сражение метафизиков с сатанистами, это борьба, которая лежит за границами действия денег», — приводит слова Залдастанова РИА Новости.

По его мнению, исход спецоперации определит судьбу человечества.

«Это не конфликт России и Украины — это война с возрожденным фашизмом, который суть сатанизм, явившийся в русский мир из чудовищной лжи», — считает лидер мотоклуба.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский просит Южную Корею предоставить Киеву вооружение.