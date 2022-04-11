Уфа, 11 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Пиковые значения паводка ожидают в третьей декаде апреля в Башкирии. Об этом 11 апреля сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным происшествиям Фарит Гумеров на оперативном совещании в центре управления регионом.

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«По оценкам Башгидрометцентра и экспертов, пик паводка мы ожидаем в третьей декаде апреля. Вода полностью пойдет на спад», — сообщил он.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил постоянно следить за ситуацией и не оставлять людей «один на один с этой бедой».

«Наша задача — предвосхищать угрозу, чем потом ее ликвидировать», — подчеркнул он.

Сообщается, что за минувшие 24 часа спасатели Башкирии получили 22 сообщения о затоплениях, а всего с начала паводкоопасного периода (с 22 марта) в регионе было получено 291 подобное обращение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате паводка остаются затопленными 97 придомовых территорий и 45 домов.