Махачкала, 11 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Дагестане на пункте пропуска через государственную границу России с Азербайджаном «Яраг-Казмаляр» в конце прошлой недели скопилось более 2 тыс. автомашин. Очередь из автомобилей собралась из-за ремонта на пограничном пункте, который проводится для увеличения пропускной способности, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ставропольскому краю.

Michael Gil Автомобили

«В настоящее время здесь наблюдается скопление большого количества транспорта, пропускная способность составляет от 300 до 340 единиц в сутки в обоих направлениях, а количество скопившегося транспорта, ожидающего пропуска, — более 2 тысяч единиц» , — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции обратились к водителям с рекомендациями отложить поездки, если они не являются срочными, а при направлении в Грузию и Турцию просят выбирать для движения пропускной пункт «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Однако и там из-за нестабильного графика работы скопилось более 2 тыс. автомашин, предупредили в ГИБДД.

Напомним, в течение последних недель пункт пропуска «Верхний Ларс» работает с перерывами из-за угрозы схода лавин. А ремонт на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» продлится до декабря 2022 года.