Александрова поднялась на 14 мест в рейтинге WTA
Москва, 11 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на 14 мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 11 апреля сообщается на сайте организации.
Александрова поднялась с 54-го на 40-е место. Ранее она дошла до полуфинала на турнире в Чарльстоне (США), где проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счётом 4:6, 3:6.
Лучшей из российских теннисистка является Анастасия Павлюченкова, которая опустилась с 14-й на 15-ю строчку.
Рейтинг WTA от 11 апреля:
Ига Свёнтек (Польша) — 6 711 очков;
Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 975;
Паола Бадоса (Испания) — 4 885;
Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 711;
Мария Саккари (Греция) — 4 705;
Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;
Каролина Плишкова (Чехия) — 4 252;
Даниэль Коллинс (США) — 3 151;
Онс Жабер (Тунис) — 3 095;
Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 070.