Москва, 11 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на 14 мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 11 апреля сообщается на сайте организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Екатерина Александрова (Россия)

Александрова поднялась с 54-го на 40-е место. Ранее она дошла до полуфинала на турнире в Чарльстоне (США), где проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счётом 4:6, 3:6.

Лучшей из российских теннисистка является Анастасия Павлюченкова, которая опустилась с 14-й на 15-ю строчку.

Рейтинг WTA от 11 апреля:

  1. Ига Свёнтек (Польша) — 6 711 очков;

  2. Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 975;

  3. Паола Бадоса (Испания) — 4 885;

  4. Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 711;

  5. Мария Саккари (Греция) — 4 705;

  6. Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;

  7. Каролина Плишкова (Чехия) — 4 252;

  8. Даниэль Коллинс (США) — 3 151;

  9. Онс Жабер (Тунис) — 3 095;

  10. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 070.