Москва, 11 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на 14 мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 11 апреля сообщается на сайте организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM Екатерина Александрова (Россия)

Александрова поднялась с 54-го на 40-е место. Ранее она дошла до полуфинала на турнире в Чарльстоне (США), где проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счётом 4:6, 3:6.

Лучшей из российских теннисистка является Анастасия Павлюченкова, которая опустилась с 14-й на 15-ю строчку.

Рейтинг WTA от 11 апреля: