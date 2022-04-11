Москва, 11 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Дни исторического и культурного наследия можно будет посетить около 100 памятников столичной архитектуры. Об этом 11 апреля сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Вид на Москву-реку со стороны парка

Дни исторического и культурного наследия пройдут в городе с 18 апреля по 31 мая. В рамках мероприятия для москвичей и гостей столицы подготовили свыше 300 очных экскурсий, квестов и лекций. Для участия в них необходимо зарегистрироваться на портале «Узнай Москву».

«Дни исторического и культурного наследия — это отличная возможность посетить старинные здания Москвы. Свои двери для горожан откроют около 100 памятников архитектуры, представляющих разные эпохи и стили. Специальную программу организаторы подготовили для детей — они смогут познакомиться с историей родного города в игровом формате», — сказала Сергунина.