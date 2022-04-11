Кострома, 11 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Новые президентские выплаты на детей от 8 до 17 лет получат более 25 тысяч костромских семей. Об этом сообщает администрация Костромской области.

Наталья Диева ИА REGNUM Детская площадка

Напомним, о новой мере поддержки было объявлено 8 марта 2022 года. Претендовать на пособие могут семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Размер выплат составит от 50% до 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка или от 5867 до 11 734 рублей. Деньги будут начисляться раз в месяц.

Приём заявлений начнётся с 1 мая. Подать документы можно через Госуслуги, отделения Пенсионного фонда или многофункциональные центры. Для того чтобы родители могли оформить документы как можно скорее, специалисты МФЦ Костромской области будут работать в майские праздники.