Загреб, 11 апреля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Вступление в Евросоюз является стратегическим интересом Сербии, и она во многом осуществляет продвижение в этом направлении. Такое мнение высказал спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 10 апреля в интервью хорватским СМИ.

State.gov Габриэль Эскобар

Эскобар отметил, что Сербия — европейская страна в историческом, культурологическом, а также в экономическом смысле.

«Мне кажется, что сербский народ это понимает. Поэтому я действительно считаю, что Сербия все больше заинтересована в том, чтобы развивать свои отношения с Европой, нежели с Востоком», — рассказал Эскобар в интервью телеканалу Н1-Хорватия.

Американский чиновник добавил, что все страны, которые вступили в ЕС, стали более демократическими, стабильными и процветающими, и при этом «остальным странам это почти ничего не стоило».

«Вот этого мы желаем и странам Западных Балкан, включая Серию. Я надеюсь, что для всех стран региона дверь в Европу будет открыта, и что они довершат свой процесс интеграции в разумный срок», — сказал Эскобар.

Напомним, что страны ЕС требуют от Сербии согласовать свою внешнюю политику с политикой Брюсселя и присоединиться к антироссийским санкциям.