Тегеран, 11 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Посольство Исламской Республики Иран в Кабуле заявляет, что публикация в киберпространстве видеороликов о жестоком обращении с афганскими иммигрантами является запланированной и «вызывает иранофобию в Афганистане и афганофобию в иранском обществе». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Иран отрицает «организованное жестокое обращение полиции с афганскими гражданами».

Посольство Ирана отреагировало на сообщения и видеоролики о жестоком обращении полиции с афганскими беженцами после того, как министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно вызвало сотрудников посольства Ирана в Кабуле и выразило обеспокоенность жестоким обращением с афганскими беженцами со стороны иранских пограничников.

Посольство Ирана в Кабуле 10 апреля выступило с заявлением, в котором предупредило, что пограничные службы страны будут препятствовать нелегальному въезду в Иран всех иностранных граждан.

Жестокое отношение к афганским беженцам со стороны иранской полиции не является новостью, но оно обострилось после недавнего нападения на священнослужителей в Мешхеде, в результате которого двое были убиты ещё один ранен. Иран пока не предоставил информации о личности нападавшего.

После этого инцидента в СМИ были опубликованы видеоролики о жестоком обращении иранской полиции с афганскими беженцами, что вызвало широкую критику со стороны граждан Афганистана и Ирана.

Посольство Ирана назвало эти публикации «подстрекательством к мятежу и заговору» в отношениях между двумя странами, заявив, что Иран принимает афганских беженцев более четырёх десятилетий и что сейчас пять миллионов афганцев проживают в Иране, имея равные права с гражданами страны.

Посольство Ирана заявляет, что недавние события в Афганистане спровоцировали новую волну афганской миграции в Иран. В посольстве подчеркнули, что незаконный въезд в Иран является нарушением суверенитета, и что пограничные войска Исламской Республики обязаны предотвращать незаконный въезд в страну всех иностранных граждан.

Посольство Ирана назвало размещенные в социальных сетях видеоролики о преследовании афганских граждан в Иране «направленными и спланированными», чтобы «внести разлад» в афгано-иранские отношения, стремясь «привить иранофобию в афганском обществе и афганофобию в иранском обществе».

В дипмисии добавили, что обнародование подобных видео не может быть использовано в качестве основания для якобы «справедливого суждения об обращении с афганскими гражданами в Иране».