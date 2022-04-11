Ульяновск, , 12:17 — REGNUM В Ульяновске приостановили работу детского сада из-за угрозы падения строительного крана. Об этом сообщает 11 апреля управление МЧС по Ульяновской области.

Башенные краны Александр Погожев © ИА REGNUM

В 11:40 (мск) спасатели получили информацию о том, что на улице Ливанова в Ульяновске есть угроза падения башенного крана на территории строящегося дома. В ведомстве отмечают, что из детского сада, расположенного в 60-ти метрах от строительной площадки, эвакуированы 283 человека, в том числе 248 детей.

«Дети отпущены домой. Функционирование детского сада приостановлено до устранения угрозы падения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта 2022 года в Ульяновске стрела крана упала на строящийся храм. Пострадавших и погибших нет.

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