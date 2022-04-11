Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону назначен новый руководитель управления по делам ГО и ЧС. Им стал 47-летний Алексей Потешкин, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 11 апреля.

Ростов-на-Дону Александр Погожев (с) ИА REGNUM

Новый управленец родился в Новочеркасске. В казачьей столице он окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию. Затем с 1997 года по март 2022 года проходил службу в органах внутренних дел России.

Известно, что Потешкин возглавлял отдел управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.