Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону назначен новый руководитель управления по делам ГО и ЧС. Им стал 47-летний Алексей Потешкин, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 11 апреля.

Александр Погожев ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Новый управленец родился в Новочеркасске. В казачьей столице он окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию. Затем с 1997 года по март 2022 года проходил службу в органах внутренних дел России.

Известно, что Потешкин возглавлял отдел управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.