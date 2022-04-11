Мурманск, , 12:16 — REGNUM В Мурманской области в десять раз увеличили выплаты на детей-сирот, сообщает региональное правительство.

Сироты Цитата из к/ф «Республика ШКИД». Реж. Геннадий Полока. 1966. СССР

«Понятно, что государство обеспечивает ребят всем необходимым, но также очевидна их потребность в средствах на карманные расходы, например, для оплаты сотовой связи. Важно, что так ребята с детства будут приучаться планировать свой бюджет», — пояснил на оперативном совещании губернатор региона Андрей Чибис .

Размер выплаты будет привязан к возрасту ребенка. Так, дети от 6 до 7 лет будут получать по 500 рублей, от 7 до 14 лет — 1400 рублей, а ребята от 14 лет и старше будут ежемесячно получать на карманные расходы 3 000 рублей. В связи с этим общий объем выплат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в этом году увеличен более чем на 3 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, число детей-сирот в России за 2020 год сократилось на 6,6%.