Вашингтон, 11 апреля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Фильм «Соник 2 в кино» продемонстрировал рекордный старт среди всех лент по видеоиграм. Об этом сообщил портал ComicBook 10 апреля.

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Так, лента в свой дебютный уик-энд сумела собрать $71 млн, установив крупнейший старт среди подобного рода фильмов. Мировые сборы картины составили $141 млн.

Напомним, что автором предыдущего рекорда среди экранизаций видеоигр в США являлся первый фильм о Сонике. Лента заработала $70 млн спустя всего лишь четыре дня после выхода в прокат.