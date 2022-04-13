Москва, 13 апреля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. С наступлением весны в России начались масштабные паводки. В Кемеровской, Смоленской, Саратовской областях и ряде других регионов уже подтоплены десятки мостов, дорог, сотни приусадебных участков.

Тимин Евгений Паводок

По оценке сотрудников МЧС РФ и представителей дорожных служб, ситуация развивается довольно стремительно: ещё неделю назад подтопленных объектов было в разы меньше.

На Алтае резкое потепление привело к трагедии: воды вскрывшейся ото льда реки Сараса унесли жизнь 8-летней девочки. Подробности о паводковой обстановке в стране читайте в трансляции ИА REGNUM.

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