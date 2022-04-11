Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM Жители Екатеринбурга пожаловались на вандализм в парке у Дворца молодёжи. Об этом пишут СМИ. В 2021 году здесь провели масштабную реконструкцию.

Парк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам горожан, вандалы разрушили скамейки и разрисовали плиты. «На этой неделе начали крушить всё, а ведь зимой только устанавливали», цитирует местную жительницу E1. ru. Кроме того, с приходом оттепели дорожки и газоны в парке затопило водой, горожане вынуждены передвигаться по лужам.

Отметим, в 2021 году в парке у Дворца молодёжи установили новые опоры освещения и скамейки, обустроили пешеходные и велосипедные дорожки. На эти цели власти потратили десятки миллионов рублей.