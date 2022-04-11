Москва, 11 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 30-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 11 апреля сообщается на сайте организации.

(сс) Steven Pisano
Аслан Карацев

Карацев поднялся на одну позицию – с 31-го места на 30-е. Даниил Медведев остался на втором месте, Андрей Рублёв – на восьмом, Карен Хачанов – на 24-м.

Лидером рейтинга по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович.

Рейтинг АТР от 11 апреля:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 8 420 очков;

  2. Даниил Медведев (Россия) — 8 410;

  3. Александр Зверев (Германия) — 7 195;

  4. Рафаэль Надаль (Испания) — 7 115;

  5. Стефанос Циципас (Греция) — 5 980;

  6. Маттео Берреттини (Италия) — 4 945;

  7. Каспер Рууд (Норвегия) — 4 380;

  8. Андрей Рублёв (Россия) — 4 375;

  9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 625;

  10. Кэмерон Норри (Великобритания) — 3 440.