Москва, 11 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 30-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 11 апреля сообщается на сайте организации.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев поднялся на одну позицию – с 31-го места на 30-е. Даниил Медведев остался на втором месте, Андрей Рублёв – на восьмом, Карен Хачанов – на 24-м.

Лидером рейтинга по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович.

Рейтинг АТР от 11 апреля: