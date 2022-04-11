Москва, 11 апреля 2022, 12:12 — REGNUM Украинские войска в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом. Об этом 11 апреля заявили в Минобороны РФ.
Отмечается, что при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх «и стрельбы никакой не было».
Он уточнил, что задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.