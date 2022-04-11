Москва, 11 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Украинские войска в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом. Об этом 11 апреля заявили в Минобороны РФ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Отмечается, что при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх «и стрельбы никакой не было».

«У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», — рассказал командир танковой роты.

Он уточнил, что задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.