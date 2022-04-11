Новосибирск, 11 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Новосибирске центр героико-патриотического воспитания «Пост № 1» приглашает горожан стать участниками акции по несению Вахты памяти у Вечного огня на Монументе Славы воинов-сибиряков. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Wreath Монумент Славы. Новосибирск

«Участниками могут стать семьи ветеранов Великой Отечественной войны, семьи с детьми и старшим поколением, молодые семьи — пока родители несут вахту, за маленькими детьми будет организован присмотр», — рассказали в городской администрации.

Для участников проведут экскурсию и ознакомят с традициями «Поста № 1». Также они смогут 00разобрать и собрать автомат Калашникова, выпустить боевой листок.