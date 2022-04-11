Париж, 11 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. России следует сделать всё возможное, чтобы содействовать победе Марин Ле Пен — резкая смена политического ландшафта во Франции способствовала бы росту настроений в пользу суверенитета во всей Европе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Как сообщалось ранее, первый тур президентских выборов во Франции не выявил победителя. Во втором туре за пост президента будут бороться Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Большинство других кандидатов публично призвали своих избирателей поддержать Макрона.

«Итоги первого тура президентских выборов во Франции показывают, насколько эта страна расколота, и это хорошо.

Главный положительный момент заключается в том, что там всё ещё есть немалое число здравомыслящих людей, увернувшихся от глобалистской обработки мозгов, — сторонников как правых, так и левых взглядов. Им бы сплотиться на платформе суверенности, но это вряд ли получится. В любом случае, сплотись они сейчас, Франция всё равно осталась бы страной в принципиальных вопросах антироссийской. Более того, победи во втором туре выборов Марин Ле Пен, она занялась бы особо усердным демонстрированием своей принадлежности общеевропейскому мейнстриму, а он сейчас антироссийский.

Тем не менее я бы рекомендовал руководству нашей страны в ближайшие две недели сделать всё возможное, чтобы содействовать её победе, ослаблению позиций Макрона. Резкая смена политического ландшафта в одной из двух крупнейших европейских стран была бы нам в плюс. Она способствовала бы росту настроений в пользу суверенитета во всей Европе, была бы дестабилизирующим фактором для правления брюссельской бюрократии. Эта бюрократия вместе с проамериканскими политиками глобалистского толка на национальном уровне — наш главный враг.