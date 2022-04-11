Пенза, , 12:18 — REGNUM При снижении уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пензенской области смогут провести массовые торжества, посвященные Дню Победы. Об этом 11 апреля заявил губернатор Олег Мельниченко.

Катюша. Пенза

Глава региона отметил, что уже согласовывается проведение парада у памятника Победы, определяются праздничные площадки.

«Совместно с общественностью готовим акцию «Бессмертный полк». Вечером с высокой долей вероятности на центральной набережной города Пензы будет салют. День Победы готовим в полномасштабном, привычном формате», — добавил Мельниченко.

По мнению губернатора, необходимо усилить мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи во всех образовательных организациях, проводить тематические уроки, выставки, встречи с ветеранами и тружениками тыла.

Особое внимание должно быть уделено содержанию памятников и воинских захоронений, заключил глава Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1,8 тысяч человек примут участие в параде Победы 9 мая в Самаре.

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