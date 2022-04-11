Белогорск, Амурская область, 11 апреля 2022, 19:07 — REGNUM В нацпроект «Производительность труда» вошло предприятие МЭЗ «Амурский», которое занимается производством комбикорма для животных и птиц. Компании помогут сделать производство бережливым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Белогорска.
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Цель участия в проекте — повысить на предприятии производительность труда и квалификацию сотрудников. Сначала программу реализуют на МЭЗ «Амурский», а затем в структурных подразделениях ГК «Амурагроцентр», рассказала заместитель главы Белогорска по экономике Лариса Цыркунова.
Помогать улучшить производство будут в том числе эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК).
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области профильные министерства увеличат объём поддержки региональных предприятий. Меры станут дополнением к федеральному пакету.