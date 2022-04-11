Белогорск, Амурская область, 11 апреля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В нацпроект «Производительность труда» вошло предприятие МЭЗ «Амурский», которое занимается производством комбикорма для животных и птиц. Компании помогут сделать производство бережливым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Белогорска.

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства и упаковки комбикорма

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Цель участия в проекте — повысить на предприятии производительность труда и квалификацию сотрудников. Сначала программу реализуют на МЭЗ «Амурский», а затем в структурных подразделениях ГК «Амурагроцентр», рассказала заместитель главы Белогорска по экономике Лариса Цыркунова.

«В рамках реализации проекта производительность предприятия должна увеличиться не менее чем на 10% по итогам первого года с перспективой повышения показателя до уровня не менее 30% по итогам третьего года реализации по сравнению с базовым значением. Повышение производительности труда будет происходить на базе одного из наиболее сложных подразделений МЭЗ — комбикормовый завод», — рассказала заместитель мэра города.

Помогать улучшить производство будут в том числе эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК).

«Мы считаем, что мы не на 100% используем те мощности, которые имеем. Чего-то нам не хватает. И с компанией ФЦК мы собираемся эти проблемы выявить, устранить и дойти до максимальной мощности», — отметил главный технолог предприятия Аркадий Тихонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области профильные министерства увеличат объём поддержки региональных предприятий. Меры станут дополнением к федеральному пакету.