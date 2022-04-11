Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Торговые комплексы Санкт-Петербурга через суд потребовали у иностранных арендаторов, закрывших свои заведения после начала военной спецоперации, крупные денежные компенсации за понесенные убытки.

Магазины закрыты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Об этом сообщает 11 апреля издание «Деловой Петербург».

Так, иски поданы ООО «Европолис Балтик рус» (управляет флагманским торговым комплексом компании Fort Group), АО «БТК Девелопмент» (ей принадлежит универмаг Au Pont Rouge), ТК «Гарден Сити» к финской торговой сети Prisma, а также к немецкой компании OBI.

Напомним, в Prisma ранее сообщали, что оценивают различные способы ухода с российского рынка, но окончательного решения не приняли. Вместе с тем все 16 супермаркетов компании в Петербурге уже закрыты, а оборудование и товары вывозятся. Добавим, что у финской компании, владеющей сетью Prisma, также есть три отеля Sokos Hotels, один из которых уже закрыт, два готовятся прекратить работу в конце апреля.

Добавим, что, по данным совладельца Fort Group Максима Левченко, все помещения, в которых ранее были магазины Prisma, займёт российская сеть «Перекрёсток"/

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге увеличилось количество площадей, которые начали освобождать арендаторы зарубежных компаний.

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