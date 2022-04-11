Череповец, Вологодская область, 11 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Череповце при пожаре в частном доме погиб депутат городской думы Виктор Лукашук.

56.mchs.gov.ru Пожар

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС, трагедия случилась накануне, 10 апреля.

«Выгорело 12 кв. м. Повреждены кровля, внутренняя отделка и имущество первого этажа, дом закопчен по всей площади. В доме найден погибшим мужчина, 1958 г. р. На пожар выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Предварительная причина ЧП — неправильное устройство или неисправность печи», — сообщили в ведомстве.

Информацию о гибели депутата подтвердила глава города Маргарита Гусева.

«Мудрый, добрый и отзывчивый, он всегда защищал интересы трудящихся, инвалидов, ветеранов, участников военных действий. Пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и жителей города. Невосполнимая утрата. Виктор Евгеньевич навсегда останется в наших сердцах», — написала Гусева в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, две женщины и ребенок погибли на пожаре в Забайкалье.