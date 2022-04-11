Бамиан, Афганистан, , 12:08 — REGNUM Журналист в городе Бамиан в Афганистане начал кампанию по раздаче горячего хлеба беднякам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Хлеб kspoddar

Автор инициативы Анвар Саадатъяр, журналист, пояснил изданию, что он запустил кампанию в сотрудничестве с Детским благотворительным фондом Афганистана по случаю Рамадана.

По словам Саадатъяра, кампания будет продолжаться в течение десяти дней в течение месяца Рамадан, а во время ифтара (ифтар — разговение, вечерний приём пищи во время месяца Рамадан) 200 нуждающимся будет ежедневно раздаваться тысяча буханок хлеба.

Журналист призывает бизнесменов и просто доброжелателей поддержать эту кампанию, чтобы помочь большему количеству нуждающихся.

«Благослови вас Бог, вы накормили нашу семью», — сказала Масума, бедная престарелая женщина, чья семья из десяти человек получила хлеб.

Абдул Вахид, потерявший ногу и с трудом передвигающийся на костылях, говорит, что он глава семьи из трёх человек и не может прокормить её. Он также рад кампании по раздаче свежего хлеба.

«Это очень доброе дело, — говорит пекарь из Бамиана. — Мы каждый день видим людей, у которых нет еды, и они получат кусок хлеба, по крайней мере, сегодня вечером».

Кампания по раздаче горячего хлеба была запущена после того, как жители провинции пожаловались, что гуманитарная помощь не доходит до нуждающихся, а в некоторых районах её передают сторонникам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).