Москва, , 12:08 — REGNUM Пробную партию инсулиновых помп отечественного производства намерен выпустить Болховский завод полупроводниковых приборов из Орловской области. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Инсулин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что российская инсулиновая помпа была создана в течение полутора лет и, по данным производителя, по сравнению с зарубежными аналогами имеет улучшенные технико-эксплуатационные характеристики.

При этом уточняется, что в 2021 году указанное медицинское изделие было включено в реестр Росздравнадзора и получило регистрационное удостоверение. После лицензирования в Росздравнадзоре, инсулиновая помпа попадет на рынок, на заводе уже планируют выпуск пробной партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уникальную операцию с использованием российской технологии дополненной реальности провели в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре (СЗОНКЦ) имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).