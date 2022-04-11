Москва, , 12:07 — REGNUM Торги на Уолл-стрит 8 апреля завершились преимущественно с негативным настроем — буквально в последние минуты торгов активизировались продавцы, решившие сократить риски перед выходными, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«В итоге S&P 500 и Nasdaq Composite просели на 0,27% и 1,34% соответственно, тогда как Dow Jones удалось удержаться на плаву и прибавить 0,4%. По итогам недели S&P 500, Nasdaq и Dow лишились 1,27%, 3,86% и 0,28% соответственно.

Столь внушительные потери обусловлены, прежде всего, адаптацией игроков к еще более агрессивной риторике Федрезерва, который активно готовит рынки к жесткой борьбе с инфляцией через оперативное повышение ставок в сочетании с сокращением баланса, и все это на фоне усиливающейся угрозы замедления экономики на фоне эффектов от геополитических событий.

Сегодня, 11 апреля, в Азии превалировали осторожные настроения — игроки продолжают выражать беспокойство по поводу инфляции, ужесточения политики Центробанками, распродаж на рынке облигаций.

Японский Nikkei 225, который на прошлой неделе потерял 2,6%, просел еще на 0,6% после решения Банка Японии о снижении экономической оценки 8 из 9 регионов на фоне сохраняющегося негативного эффекта от пандемии и перебоев в цепочках поставок.

При этом регулятор намекнул на возможность дальнейшего смягчения, что ударило по иене, отправив курс японской валюты к новым многолетним минимумам.

Пара доллар/иена вернулась выше 125.00 и отметилась в районе 125.40 впервые с середины 2015 года. Если на этой неделе у доллара все сложится удачно, котировки могут протестировать пики семилетней давности в зоне 125.85, что будет означать подъем к 20-летним максимумам.

Американская валюта может освоить новые территории не только благодаря бегству от рисков, с которого началась новая торговая неделя, но и в случае выхода сильных данных по инфляции и розничным продажам в США.

Новый рекорд по росту потребительских цен автоматически укрепит аргументы ФРС США в пользу более агрессивного ужесточения политики, а значит, USD сможет в очередной раз сыграть на контрасте дивергенции курсов монетарной политики Центробанков.

В этом контексте любопытным будет заседание ЕЦБ 14 апреля, на котором регулятор может заметно ужесточить риторику. Инфляция в еврозоне заметно превышает прогнозы ЕЦБ, что может подтолкнуть монетарные власти Европы к анонсированию более раннего завершения программы количественного смягчения.

Более того, банк может осторожно подготовить почву для июньского повышения ставки. Этого будет достаточно, чтобы развернуть курс евро, который находится в районе двухлетних минимумов.

Реализация такого сценария затормозит ралли USD, который тестирует психологическую отметку 100», — пояснил эксперт.

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